За словами Коробкової, Національний банк розробив чіткі плани дій для банківської системи на кожному етапі особливого періоду.

Банківська система України функціонує у штатному звичному режимі, а при посиленні загроз для забезпечення стабільності грошової одиниці Національний банк готовий застосувати комплекс монетарних інструментів.

Про це написала голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова у Facebook.

"Банківська система функціонує у штатному звичному режимі. Банки з іноземним капіталом залишаються в Україні й також функціонують у штатному режимі, як і левова частка посадовців усіх рівнів, які фізично перебувають в Україні (за незначним винятком тих, хто планово перебуває в коротких відрядженнях)", - написала Коробкова.

Вона повідомила, що банки-члени асоціації створили Антикризові штаби оперативного реагування, до складу яких входять перші особи банків. Ці штаби розробили чіткий алгоритм дій у разі ескалації загрози задля безпечного зберігання цінностей клієнтів банків.

Також голова Ради НАБУ зазначила, що усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі, а НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

"Національний банк готовий до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Національний банк розробив чіткі плани дій для банківської системи на кожному етапі особливого періоду", - йдеться у повідомленні.

За словами Коробкової, у разі, якщо ситуативні чинники посилюватимуть загрозу для забезпечення стабільності грошової одиниці України або для фінансової стабільності в більш тривалій перспективі, Нацбанк готовий оперативно застосувати комплекс саме монетарних інструментів, передбачених законодавством.

"Із вечора 15 лютого на сайти та додатки банківських установ здійснювалася одна з найпотужніших за всю історію DDOS-атак. У результаті онлайн-робота інфраструктури не була порушена, всі дані збережені. Цей випадок продемонстрував високий рівень готовності, захисту та надійності банківської системи", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НБУ розповіли, що у разі запровадження в Україні надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: