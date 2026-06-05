Замість Черчилля жаба чи лисиця: британці оберуть нових героїв банкнот

Під загрозою зникнення з британських банкнот опинилися відомі постаті.

Банк Англії розпочав громадське голосування за новий дизайн фунту стерлінгів. Замість історичних постатей на купюрах можуть з'явитися представники місцевої дикої природи, пише Politico.

Зазначається, що Банк Англії відкрив голосування, за яким жителі країни зможуть висловити свою думку щодо того, які тварини мають прикрашати нову серію банкнот номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів.

До фінального списку увійшли ссавці, птахи, амфібії, комахи та риби, що живуть на території Великої Британії. Серед кандидатів: атлантичний тупик, руда лисиця, зимородок, гігантська акула, звичайна жаба, а також лісова куниця, орлан-білохвіст або кроншнеп.

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У Банку Англії також виключили можливість появи на купюрах домашніх тварин або видів, які не є корінними для країни. Там підкреслили, що жодні додаткові кандидатури не розглядатимуться, а голосувати можна лише за тварин із затвердженого переліку.

Під загрозою зникнення з британських банкнот опинилися відомі постаті. Крім колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, який зображений на купюрі в 5 фунтів, нині також зображені:

письменниця Джейн Остін - 10 фунтів;

художник Джозеф Вільям Тернер - 20 фунтів;

математик Алан Тюрінг - 50 фунтів.

Голосування триватиме до 3 липня. Британці можуть підтримати до двох тварин у кожній категорії, після чого список скоротять до чотирьох фіналістів.

Остаточне рішення, однак, залишиться за керівником Банку Англії Ендрю Бейлі. Саме він визначить, які тварини з'являться на нових банкнотах, зважаючи, зокрема, на те, щоб дизайн кожної купюри був відмінним від інших.

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12 березня стало відомо про намір Банку Англії змінити дизайн своїх банкнот. Замість видатних історичних постатей на фунтах стерлінгів буде зображена дика природа, що порушує півстолітню традицію.

У серпні 2025 року про оновлення дизайну власної валюти заговорили також в Швейцарії. Швейцарський національний банк тоді опублікував дюжину можливих дизайнів нових франкових банкнот.

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