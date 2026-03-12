Бобри та борсуки замість Черчилля та Джейн Остін: Банк Англії змінить дизайн банкнот

Національні банки час від часу змінюють дизайн банкнот для їх кращого захисту від підробок.

Банк Англії має намір змінити дизайн своїх банкнот. Замість видатних історичних постатей на фунтах стерлінгів буде зображена дика природа, що порушує півстолітню традицію.

Пресслужба Банку пише, що на нинішніх банкнотах зображені колишній прем'єр-міністр сер Вінстон Черчилль (5 фунтів), письменниця Джейн Остін (10 фунтів), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтів) і математик та комп'ютерний вчений Алан Тьюринг (50 фунтів).

Водночас король Карл III залишиться на лицьовій стороні банкнот.

Відео дня

Новий зовнішній вигляд банкнот став результатом обговорення, в якому взяли участь 44 000 осіб, з них 60% підтримали тему дикої природи, а не архітектуру та пам'ятки, історичних особистостей, мистецтво, культуру і спорт, інновації та знаменні події.

Влітку має відбутися друге громадське обговорення, в рамках якого визначать, які саме елементи природи будуть розміщені на банкнотах. В Англії мешкає безліч диких тварин, зокрема лисиці, борсуки, бобри, білки, видри, олені та тюлені.

Нові банкноти надійдуть в обіг тільки через кілька років.

Найбільша банкнота, випущена Банком Англії, має номінал 50 фунтів стерлінгів.

Гроші інших країн світу - останні новини

У серпні 2025 року про оновлення дизайну своєї валюти заговорили в Швейцарії. Так, Швейцарський національний банк опублікував 12 можливих дизайнів нових франкових банкнот. На купюрах буде зображена "Швейцарія і її висоти".

Крім того, Європейський центральний банк вперше з моменту введення євро в готівковий обіг 23 роки тому змінить дизайн банкнот, щоб зробити їх більш привабливими і впізнаваними. ЄЦБ розглядав два варіанти дизайну - європейська культура або поєднання річок, птахів і європейських установ.

Вас також можуть зацікавити новини: