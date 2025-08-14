Громадськість запрошено до онлайн-опитування щодо вибору дизайну.

Швейцарський національний банк опублікував 12 можливих дизайнів нових франкових банкнот. На купюрах буде зображена "Швейцарія та її висоти".

Видання Bloomberg пише, що кожна з шести банкнот присвячена окремому регіону - від долин до гір.

Наразі регулятор запустив онлайн-опитування, яке триватиме до 7 вересня, щоб громадськість висловила свою думку. Одночасно з цим дизайни будуть оцінюватися консультативною радою зовнішніх експертів.

Відео дня

Шість найкращих проєктів пройдуть до другого етапу відбору, який буде зосереджений на потенційній співпраці та комерційних аспектах. Остаточне рішення залишається за центробанком Швейцарії і буде оголошено на початку 2026 року.

"Ми переконані, що готівка залишиться широко використовуваним засобом платежу в майбутньому", - заявив президент Мартін Шлегель.

Євро - єдина валюта Європи зміниться вперше за 23 роки

Європейський центральний банк уперше з моменту введення євро в готівковий обіг 23 роки тому змінить дизайн банкнот, щоб зробити їх привабливішими і впізнаваними. ЄЦБ розглядав два варіанти дизайну - європейська культура або поєднання річок, птахів і європейських установ.

При цьому дизайн банкноти номіналом 20 євро посварив Польщу і Францію. Уся справа в написанні імені дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, чий образ має прикрасити купюру.

Вас також можуть зацікавити новини: