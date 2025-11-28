Свою думку з цього приводу де Вевер виклав у листі, який надіслав голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

План Євросоюзу використовувати заморожені російські активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на досягнення потенційної мирної угоди.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише Reuters. "Поспішне просування пропонованої схеми репараційного кредитування, як супутнього збитку, призвело б до того, що ми, як Євросоюз, перешкоджаємо досягненню остаточної мирної угоди", - вважає бельгійський прем'єр.

Видання зазначило, що свою думку з цього приводу де Вевер виклав у листі, який надіслав голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Репараційний кредит для України

У жовтні лідери ЄС намагалися на саміті намагалися узгодити план використання 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у Європі як кредиту для України, але не змогли заручитися підтримкою Бельгії, де зберігається значна частина російських грошей.

Європейська комісія не відповіла на запит про коментар поза робочим часом.

Єврокомісія сподівається врахувати занепокоєння Бельгії в проєкті правової пропозиції, яку вона представить цього тижня, щодо використання заморожених активів для підтримки Києва у 2026 і 2027 роках.

