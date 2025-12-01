Костін запевнив, що Росія нібито готова йти на компроміси.

Російський банкір і фінансист Андрій Костін заявив, що Москва вживе заходів у відповідь, якщо Європейський Союз використає заморожені російські активи для надання "репараційного кредиту" Україні. За його словами, РФ не важко буде розв'язати судові тяжби з приводу цих коштів, які триватимуть 50 років, пише Reuters.

"Що стосується конфіскації наших грошей, то в кінцевому підсумку ми зможемо обійтися без них. Єдина проблема полягає в тому, що ці гроші можуть бути використані для війни, а не для миру", - сказав Костін перед візитом до Москви спеціального посланника США Стіва Віткоффа.

Банкір додав, що Європа нібито намагається "вести війну не тільки чужими руками, а й чужими грошима". Він заявив, що цьому не може бути виправдання.

Костін запевнив, що Москва може відповісти конфіскацією активів європейських інвесторів у Росії. За його словами, після досягнення миру в Україні може відбутися "50 років судових позовів".

Крім того, банкір вважає, що Росія має активніше судитися з Євросоюзом, Бельгією і центральним депозитарієм цінних паперів Euroclear щодо активів у російських і міжнародних судах. Він також запропонував подати позов до суду Організації Об'єднаних Націй.

В агентстві зазначили, що Костін раніше підтримав ідею поділу суверенних активів Росії в рамках угоди про досягнення миру в Україні. В одній із ранніх версій мирного плану, підтримуваного США, пропонували інвестувати 100 млрд доларів із заморожених коштів у відновлення України, а частину інших коштів - у спільний американо-російський фонд.

"Якщо Росія згодна і готова, то чому б і ні. Це питання домовленостей. Рано чи пізно ми досягнемо угоди. Життя показує, що потрібно шукати компроміси. Росія також готова до них, оскільки в переговорах не буває одностороннього руху", - стверджував раніше Костін.

Із "мирного плану" Трампа прибрали пункт про використання заморожених активів РФ - що відомо

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що "мирний план" для України, запропонований Росією і США, скоротили з 28 до 19 пунктів. З нього прибрали, зокрема, пункт про використання заморожених активів РФ.

В останній версії проєкту плану більше не згадується про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України. Водночас будь-які дискусії щодо територіальних питань, які є ключовими для потенційного врегулювання, найімовірніше, будуть розглянуті на зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа.

