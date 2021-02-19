Капіталізація біткоїна наблизилася до трильйона доларів / REUTERS
Біткоїн продовжує рости, капіталізація криптовалюта наблизилася до трильйона доларів.
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Про це повідомляє Сoindesk.
"На 14:45 біткоїн подорожчав до 52 682 доларів. Це на 1,2% вище рівня на закритті попередньої сесії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2021 року капіталізація валюти зросла на 444 мільярдів доларів, до 983,2 мільярда доларів.
Аналітики пояснюють зростання криптовалюти через зацікавленість інституційних інвесторів та великих компаній.
Капіталізація біткоїна наблизилася до трильйона доларів / фото Сoindesk
Як змінювався курс біткоїна
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року на початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїн встановив одразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
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