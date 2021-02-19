Аналітики пояснюють зростання криптовалюти через зацікавленість інституційних інвесторів і великих компаній.

Біткоїн продовжує рости, капіталізація криптовалюта наблизилася до трильйона доларів.

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Про це повідомляє Сoindesk.

"На 14:45 біткоїн подорожчав до 52 682 доларів. Це на 1,2% вище рівня на закритті попередньої сесії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2021 року капіталізація валюти зросла на 444 мільярдів доларів, до 983,2 мільярда доларів.

Аналітики пояснюють зростання криптовалюти через зацікавленість інституційних інвесторів та великих компаній.

Як змінювався курс біткоїна

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року на початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив одразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

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Автор: УНІАН