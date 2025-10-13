'Чорна п'ятниця' для криптовалют: що відбувається на ринку після масштабного обвалу

Зазначається, що сукупна ринкова вартість усіх криптовалют уже зросла більш ніж на 6%.

Ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів, до якого призвели заява президента США Дональда Трампа про введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

Видання Bloomberg пише, що більшість основних криптовалют уже відновлюють свої позиції після того, як за добу загальні втрати перевищили 7,4 мільярда доларів.

Згідно з даними CoinGecko, сукупна ринкова вартість усіх криптовалют зросла більш ніж на 6% і на сьогодні перевищила 4 трильйони доларів. 13 жовтня вранці в Лондоні біткоїн торгувався за ціною близько 115 000 доларів, після того як 10 жовтня в США його курс опустився нижче 105 000 доларів. Невеликі токени також відновили частину позицій: курс ефіру повернувся до позначки близько 4100 доларів після падіння нижче 3500 доларів.

Зростання цін збіглося із заявами Трампа і віцепрезидента Дж. Д. Венса, які продемонстрували готовність до укладення угоди з Китаєм.

"Відновлення викликане примирливою заявою Трампа. У перспективі ризик появи негативних новин, як і протягом усього 2025 року, залишається високим, і ринок схильний до будь-яких подальших заяв про ескалацію торговельної війни або будь-яких інших ризиків", - сказав співзасновник хедж-фонду DACM Річард Галвін.

За даними біржі Binance, станом на 10:40 біткойн торгувався на рівні 115 500,63 долара за монету.

Біткойн досяг рекордного рівня в 126 251 долар лише 6 жовтня і, як і раніше, залишається на 23% вищим порівняно з початком року.

Варто зазначити, що в травні аналітики ринку напророкували зростання вартості біткоїна. Водночас аналітики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, що у золота ще є потенціал для зростання.

