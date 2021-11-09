На вигідне становище долара вплинула, зокрема, непогана статистика безробіття в США.

З початку тижня американський долар торгується зі співвідношенням 1,1560 до євро.

Аналітик "RoboForex" Андрій Гойлов вважає, що на "симпатії" ринку до долара вплинула, зокрема, непогана статистика безробіття в США, пише UBR.ua.

Він зазначив, що в жовтні середня погодинна зарплата зросла на 0,4%, а число робочих місць поза сільськогосподарським сектором – на 531 тисяч.

На цьому тлі валютна пара євро/долар виконала хвилю зниження до рівня 1,1514, а потім скоректувалася до 1,1560.

Читайте такожBitcoin побив історичний максимумЕксперт не виключає, що корекція може продовжитися до рівня 1,626: "Далі можлива ланка зростання до рівня 1,1560. Технічно такий сценарій підтверджує індикатор MACD, сигнальна лінія якого торгується нижче нульової позначки. Сьогодні індикатор сигналізує про можливу корекцію. Після її завершення очікуємо зниження сигнальної лінії до нових мінімумів".

З виходом вгору, вказує Гойлов, відкриється потенціал для зростання як мінімум до 1,1605. У разі виходу вниз Гойлов розглядає продовження тренда до рівня 1,1480.

Обмін валют 9 листопада

Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 30,20 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол., до євро - на рівні 30,18/30,21 грн / євро.

Автор: Віолетта Орлова