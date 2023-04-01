Зокрема у березні надійшло $4,6 млрд підтримки партнерів.

Бюджет України від початку року отримав майже $11 млрд міжнародної підтримки.

Таку цифру оприлюднив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За березень місяць міжнародна підтримка нашого Бюджету склала: + 170,38 млрд грн (4,6 млрд $). Всього за три місяці 2023 року ми вже отримали 401,18 млрд грн (10,9 млрд $)", - написав він.

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За інформацією Железняка, зокрема від ЄС надішло 4,85 млрд доларів, США – 3,5 млрд доларів, Канади – 1,89 млрд доларів.

Фінансова допомога партнерів Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого цього року в Україні місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми.

16 березня голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу заявив, що міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів держбюджету, і більша частина необхідного фінансування на цей рік вже підтверджена партнерами.

30 березня стало відомо, що Світовий банк виділить Україні 132 мільйони доларів для відновлення українського агросектору. У тому числі вони підуть на забезпечення функціонування вже чинних державних програм.

31 березня Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд дол. США. У Мінфіні очікують, що перший транш на 2,7 млрд дол. за цією програмою Україна отримає вже найближчим часом.

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