Досудові розслідування у кримінальних провадженнях тривають.

Бюро економічної безпеки України попередило незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на суму 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба відомство.

Зазначається, що фахівці БЕБ проаналізували заявки понад 4,5 тис.підприємств на відшкодування 21 млрд грн податку на додану вартість. При цьому були встановлені заявки 225 підприємств на 3,3 млрд грн, законність бюджетного відшкодування ПДВ яких викликала сумнів у аналітиків БЕБ.

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"Під час вивчення діяльності цих суб'єктів господарювання детективи БЕБ встановили відсутність операцій з експорту, інформації про продаж товарів у бухгалтерському та податковому обліках та їх відсутність на складах. Це може свідчити про здійснення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких операцій з реалізації в Єдиному реєстрі податкових накладних", - йдеться в повідомленні.

У рамках досудових розслідувань зібрано відповідну доказову базу щодо сумнівного бюджетного відшкодування ПДВ низкою суб'єктів господарювання.

"Наприклад, серед згаданих підприємств є такі, які зареєстровані на АЗС, на земельних ділянках, де ведуться будівельні роботи. Деякі їх фіктивні керівники є особами, які не мають постійного місця проживання, або ж не мають ніякого відношення до діяльності згаданих товариств. Встановлено кілька компаній, які фактично не надають приміщення в оренду, хоча за їхніми адресами зареєстровані товариства з фіктивною діяльністю. Такі випадки не поодинокі. Все це свідчить про фіктивність фінансово-господарської діяльності підприємств-порушників законодавства", - підкреслили в БЕБ.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками правопорушення, передбаченого ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), тривають.

Війна в Україні та БЕБ:

29 березня 2022 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) націоналізувало 7 вантажних автомобілів, що належать компаніям з Білорусі та Росії.

Співробітники БЕБ спільно з Волинською обласною військовою адміністрацією виявили на одному з пунктів пропуску державного кордону з Білоруссю 7 вантажних транспортних засобів, які належать компаніям з Білорусі та Росії. Виявлені вантажівки здійснювали вивезення ТМЦ до Білорусі під час воєнного стану. Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить близько 9 млн грн.

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