Водночас, в Україні подешевшали практично всі овочі "борщового набору".

Ціни на яйця, цукор та соняшникову олію у квітні продовжують триматися на високому рівні - станом на 9 квітня ці продукти коштують більш ніж наполовину дорожче, ніж на аналогічну дату минулого року.

Читайте такожВ Україні прискорилася інфляція: що подорожчало найбільшеПро це свідчать дані моніторингу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, середня вартість яєць (за закупівельними цінами виробників) у квітні досягла 25,36 грн/кг, що на 55% більше, ніж на цей час роком раніше, і на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Соняшникова олія подорожчала до 45,10 грн/кг, що на 63% більше, ніж у квітні 2020 року, і на 16% більше, ніж місяцем раніше.

Вартість цукру зросла до 19,47 грн/кг, що на 54% більше, ніж роком раніше, і на 7% більше порівняно з березнем.

За даними Мінекономіки, також за рік подорожчали крупи: гречана - на 25% (до 35,2 грн/кг), кукурудзяна - на 57% (до 12,3 грн/кг), ячмінна - на 44% (до 11,4 грн/кг). Крім того, подорожчали в Україні вершкове масло - на 11% (до 166,9 грн/кг) та молоко - на 12% (до 20,2 грн/кг).

Також за рік зросли в ціні основні види м'яса: яловичина - на 10% (до 99 грн/кг), свинина - на 2% (до 84 грн/кг), курятина - на 9% (до 52,5 грн/кг).

При цьому подешевшали практично всі овочі борщового набору: картопля - на 20% (до 9 грн/кг), капуста - на 23% (до 4,7 грн/кг), цибуля - на 46% (до 5,8 грн/кг), буряк - на 1% (до 6,2 грн/кг).

Водночас, Держстат відзначає більш значне зростання цін на яйця, соняшникову олію і цукор у річному вираженні - на 109-114,9% за березень 2021 року.

Ціни на продукти в Україні

Споживча інфляція в Україні у березні в річному вираженні – порівняно з березнем 2020 року – становила 8,5%, прискорившись з 7,5% у лютому.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує тимчасово спростити імпорт цукру для стабілізації цін в Україні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна