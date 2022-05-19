За тиждень садова суниця в Україні подорожчала в середньому на 30%.
Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.
За його даними, на сьогодні суниця надходить у продаж за ціною 70-120 грн/кг.
"Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні й малооб'ємні поставки суниці садової з місцевих господарств, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах виробництва. При цьому, не варто забувати, що Херсонська область, яка була одним з основних постачальників ранньої продукції, на сьогодні знаходиться під окупацією і практично не має можливості поставляти свою продукцію в інші регіони України", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначили, що нині місцева суниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 20% дорожче, ніж в середині травня минулого року.
Нагадаємо, минулого тижня українські виробники пропонували суницю садову до продажу за цінами від 50 до 100 грн/кг.