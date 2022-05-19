Максимальна вартість суниці в Україні становить 120 гривень за кілограм, з'ясували аналітики.

За тиждень садова суниця в Україні подорожчала в середньому на 30%.

Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

За його даними, на сьогодні суниця надходить у продаж за ціною 70-120 грн/кг.

"Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні й малооб'ємні поставки суниці садової з місцевих господарств, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах виробництва. При цьому, не варто забувати, що Херсонська область, яка була одним з основних постачальників ранньої продукції, на сьогодні знаходиться під окупацією і практично не має можливості поставляти свою продукцію в інші регіони України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що нині місцева суниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 20% дорожче, ніж в середині травня минулого року.

Нагадаємо, минулого тижня українські виробники пропонували суницю садову до продажу за цінами від 50 до 100 грн/кг.

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