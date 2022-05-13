За останній тиждень ціни на суницю обвалилися в середньому на 36%.

В Україні продовжують стрімко падати ціни на суницю садову.

Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

"За словами виробників, різкому зниженню цін сприяє збільшення пропозиції даної ягоди з місцевих господарств. Протягом усього тижня погодні умови в основних регіонах виробництва були сприятливими для збирання ягоди, тому обсяги суниці на ринку ростуть дуже швидко", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останній тиждень ціни на суницю садову в Україні обвалилися в середньому на 36% і складають 50-100 грн/кг.

"Ще напередодні минулих вихідних суницю з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше 100-130 грн/кг, але вже на початку поточного тижня, коли південні регіони масово приступили до збирання даної ягоди з літніх теплиць, ціни на суницю садову відразу впали до 50-100 грн/кг", - підкреслили аналітики.

Вони додали, що ключові гравці ринку прогнозують подальше здешевлення суниці.

Зокрема, значний тиск на відпускні ціни в даному сегменті надасть той факт, що вже до кінця поточного тижня великі садівничі господарства почнуть збирання суниці з-під агроволокна.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українські виробники пропонували суницю садову до продажу за цінами від 100 до 130 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

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