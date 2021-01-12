У видобувній промисловості ціни зросли на 29,5%.

Ціни вітчизняних виробників промислової продукції в грудні 2020 року зросли на 14,5% в порівнянні з груднем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

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Зокрема, у видобувній промисловості ціни зросли на 29,5%, у переробній промисловості – на 15,7%, у текстильному виробництві – на 4,7%, у виробництві виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 10,5%, у металургії – на 25,2%, у хімічному виробництві – на 20,9%, у фармацевтичному виробництві - на 10,4%, у машинобудуванні – на 2,1%.

Ціни у виробництві товарів проміжного споживання за рік зросли на 21,9%, у виробництві інвестиційних товарів – на 3,6%, у виробництві товарів короткострокового користування – на 18,7%, у виробництві енергії – на 7,6%, у виробництві товарів тривалого користування – на 8,4%.

Що цьому передувало

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

Спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні – до жовтня 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 5% після падіння на 4,4% у вересні.

У 2019 році ціни промислових виробників впали на 7,4%, тоді як в попередні роки спостерігалося зростання: у 2018 році – на 14,2%, у 2017-му – на 16,5%, у 2016-му – на 35,7%, у 2015 - на 25,4%.

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Автор: Дмитро Шварц