Протягом II кварталу загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд.

У липні сума державного та гарантованого державою боргу зросла у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд і в доларовому еквіваленті на 3,20 млрд. Про це повідомляється у довідці Міністерства фінансів.

Варто зазначити, що за весь II квартал загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зросла у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд та у доларовому – на 1,1 млрд.

Таким чином, станом на кінець минулого місяця державний та гарантований державою борг становив 6 374,09 млрд гривень, або 155,36 млрд доларів. З цієї суми державний борг становив 6 050,06 млрд гривень (майже 95%). Сума державного зовнішнього боргу дорівнювала 4 378,79 млрд гривень.

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Сума державного внутрішнього боргу становила 1 671,27 млрд гривень, тоді як сума гарантованого державою боргу дорівнювала 324,03 млрд гривень.

Зниження кредитного рейтингу України

У липні в Верховній Раді ухвалили закон, що дає право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня.

А в серпні в Міжнародному агентстві Fitch Ratings знизили кредитний рейтинг України. Як повідомлялось, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті погіршили до "RD" (обмежений дефолт). Це означає, що емітент не зміг провести своєчасні платежі.l

Експерти вважають, що зниження кредитного рейтингу не призведе до погіршення економічної ситуації, однак може вдарити по репутації країни.

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