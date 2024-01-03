Детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків за допомогою неправомірного застосування пільги.

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки, у 2023 році, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, компанії не сплатили 1,3 млрд грн ПДВ. З них 176 млн грн податку не сплачено тими підприємствами, для яких не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, яке підкреслює, що тільки 21% компаній, що скористались пільгою, мають відповідний основний КВЕД, тобто займаються діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням подібної продукції.

Найбільшу частку підприємств, що використовували пільгу під час продажу україномовного контенту, становлять ритейлери побутової техніки, продуктові супермаркети та дистрибуційно-логістичні компанії. Нещодавно детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків за допомогою неправомірного застосування згаданої пільги, уточнюють в Бюро. Аналогічну тенденцію з осені 2023 року аналітики спостерігають в роботі ще декількох мереж магазинів.

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Пільгу було запроваджено для стимулювання популяризації україномовного контенту. Законопроєкт про відповідні зміни до Податкового кодексу ще у 2021 році зареєструвала група народних депутатів на чолі з нардепом Железняком та підтримкою голови комітету з питань фінансів та податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У 2022 році Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг", попри критику та позицію податкової, яка наголошувала, що бюджетні втрати від неправомірного застосування пільги можуть бути значно вищими, ніж позитивний ефект, було ухвалено, а запропонований нардепам попередній фінансово-економічний аналіз доцільністі такої пільги було проігноровано.

Як зазначили в Бюро:

На практиці, через недосконалість згадуваних законодавчих норм, окремі підприємства розпочали використовувати пільгу задля ухилення від сплати податків"

Наразі аналітики Бюро економічної безпеки продовжують досліджувати діяльність підприємств, що могли неправомірно скористатися зазначеною пільгою, та готують пропозиції щодо усунення ймовірних ризиків під час її застосування. Водночас, після початку розслідування БЕБ, відповідні перевірки ритейлерів розпочала і Державна податкова служба.

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