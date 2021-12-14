Шахраї намагалися виманити у клієнтки "Привату" 20 тисяч гривень і майже переконали її покласти гроші на їхній рахунок.

Клієнтка "ПриватБанку" Анна Медведєва мало не стала жертвою шахраїв, які в телефонному режимі вмовляли її поповнити їхній рахунок з метою "ідентифікації".

Свою історію вона розповіла на сторінці в Facebook.

Читайте також"Не найчесніша поведінка": клієнт звинуватив "Приват" у шахрайстві, в банку відповілиЗа словами Анни, шахраї почали розмови з нею за два тижні до того, як планували обманом виманити у неї гроші.

Почалося з телефонного дзвінка від нібито начальника Служби безпеки "Приватбанку". Анна звернула увагу на добре поставлену промову співрозмовника, грамотне використання формулювань, впевнене володіння всією необхідною для схеми інформацією (адреси терміналів і банкоматів, особиста інформація клієнта і т.д.).

За озвученою "співробітником банку" легендою, клієнтка мала пройти ідентифікацію. Це можна було зробити шляхом здійснення будь-яких маніпуляцій з фізичною карткою і банкоматом протягом обмеженої кількості часу. В іншому випадку - блокування рахунків на 17 днів з нарахуванням штрафу.

Анна проігнорувала таке попередження і через 2 тижні дзвінок повторився. Цього разу нібито працівник Служби безпеки "Приватбанку" дорікав клієнтці, оскільки вона не дотримувалася інструкцій, і погрожував серйозними наслідками.

"Сказав, що якщо не пройду ідентифікацію, мої рахунки будуть заблоковані на 17 днів, на кожну карту буде накладено штраф в 452 гривні, а для розблокування мені потрібно буде звернутися в головний офіс Служби безпеки "Привату" в Дніпрі особисто. І адресу в Дніпрі назвав", - згадує Медведєва.

Тоді шахрай запропонував заляканій клієнтці банку пройти ідентифікацію в телефонному режимі.

Шахрай володів ПІБ Анни та інформацією про те, якими банківськими продуктами вона користувалася. Перерахував всі відкриті нею карти і попросив назвати приблизні залишки на рахунках та час останніх транзакцій.

Отримавши інформацію, за збігом - некоректну, співрозмовник переключив Анну на іншого "оператора". Організація розмови, акцентує жінка, була дуже правдоподібною.

"Він мене подякував і сказав, що переключить на менеджера з ідентифікації. І реально, блін, переключив. Музичка пограла, голос інший зі мною почав розмовляти. Сказав, що я вказала неправильні дані при телефонній ідентифікації, і тепер мені таки доведеться йти до банкомату пхати в нього карти", - розповідає вона.

Погрожуючи нібито Постановою Уряду і повторюючи легенду про блокування рахунків, співрозмовник умовив клієнтку відправитися до певного банкомату.

Вже після прибуття до банкомату "менеджер" запропонував Анні зняти зі своєї картки 20 тисяч гривень (двічі по 8 тисяч, один раз 4 тисячі гривень) і відразу ж повернути їх на рахунок через термінал. На цьому етапі жінка запідозрила недобре.

Незабаром її побоювання підтвердилися - "співробітник банку "спробував умовити її повернути кошти через "транзитний рахунок".

"Той, хто дзвонив сказав мені, що я зараз повинна повернути гроші на свою карту, але через транзитний рахунок, і запитав чи є у мене з собою моя картонна синьо-жовта картка. Мені щось таке видавали 2 роки тому, я вже не пам'ятаю, та й втратила я її десь. Я сказала, що картонної карти немає. Він сказав, що окей, Гаразд, зараз він мені продиктує цей номер рахунку. І дав інструкції в банкоматі вибрати опцію "Поповнити карту іншого банку". Ось тут я його послала. Він встиг завопити:"Ну ми вже майже закінчили". Але я повісила трубку", - ділиться Анна.

Після інциденту жінка вирушила у відділення банку, де їй підтвердили - вона мало не стала жертвою шахраїв.

"Все закінчилося благополучно. Але мені не дає спокою думка, звідки шахраї знали які карти у мене відкриті (номер і ПІБ б'ються за базою ФОПів). А ще мені не дає спокою думка про те, наскільки все було добре підготовлено і реалістично", — резюмувала Медведвева.

Нагадаємо, раніше термінал "Привату" вкрав у клієнта гроші, а в банку на це відреагували неоднозначною порадою.

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Автор: Анастасія Печенюк