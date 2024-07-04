Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 4 липня, залишився на попередньому рівні – 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 44,44 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 10 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,76 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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