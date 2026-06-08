Долар підскочив до максимуму за два місяці

Євро опустився до найнижчого рівня за два місяці.

Долар у понеділок, 8 червня, утримувався поблизу двомісячного максимуму після звіту щодо зайнятості у США. Це змусило трейдерів значно підвищити ставки на те, що Федеральна резервна система підніме процентні ставки ще цього року.

Як пише Reuters, долар зберіг більшість здобутих позицій після публікації даних, які показали, що кількість робочих місць поза сільським господарством у США минулого місяця зросла на 172 тисячі – значно більше, ніж очікували аналітики.

По відношенню до долара США євро опустився до найнижчого рівня за два місяці – 1,1507 дол., тоді як британський фунт торгувався поблизу тритижневого мінімуму на рівні 1,33165 дол.

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Австралійський і новозеландський долари також впали до найнижчих позначок за два місяці – 0,7016 та 0,5779 долара відповідно.

Головний економіст з ринків компанії Capital Economics Йонас Гольтерманн зазначив, що звіт щодо зайнятості свідчить про зміцнення американського ринку праці, попри енергетичний шок через різке зростання цін на енергоносії.

"Таке поєднання факторів робить дедалі ймовірнішим посилення монетарної політики ФРС до кінця року. Ми очікуємо, що Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку здійснить два підвищення ставки по 0,25 відсоткового пункту кожне у відповідь на енергетичний шок та нове прискорення ринку праці США", – сказав він.

Ще до виходу звіту трейдери поступово збільшували ставки на підвищення ставок ФРС, оскільки глобальна енергетична криза, пов'язана з війною на Близькому Сході, посилює інфляційні ризики. Ринки наразі оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні більш ніж у 70%, тоді як тиждень тому вона становила лише 45%.

Курс долара – останні новини

4 червня долар утримувався поблизу двомісячного максимуму, оскільки нове загострення конфлікту в Перській затоці послабило апетит інвесторів до ризику.

Національний банк України встановив на 8 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,36 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки. До цього долар кілька днів поспіль оновлював історичні максимуми.

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