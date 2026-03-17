Долар США зростає через війну в Ірані та дорогі енергоносії, - Reuters

Відмова союзників США допомогти відновити судноплавство підштовхнула ціни на нафту і посилила побоювання щодо інфляції.

Долар США зміцнюється на тлі ескалації війни на Близькому Сході, яка погіршує настрої інвесторів і підштовхує їх до "тихих гаваней". З кінця лютого, відколи спалахнув конфлікт на Близькому Сході, індекс долара зріс приблизно на 2,5%.

Як пише Reuters, євро знизився на 0,23% – до 1,1479 долара, наблизившись до мінімуму за понад сім місяців. При цьому фунт втратив 0,3% – до 1,3279, а японська єна ослабла до 159,40 за долар.

Бойові дії тривають третій тиждень, а стратегічна Ормузька протока значною мірою залишається заблокованою. Відмова союзників США допомогти відновити судноплавство підштовхнула ціни на нафту і посилила побоювання щодо інфляції.

Зростання нафтових котирувань змусило інвесторів переглянути очікування щодо процентних ставок у світі: ринки зменшили ставки на швидке пом’якшення політики, що додатково підтримало долар.

На цьому тлі австралійський долар залишався волатильним. У центробанку Австралії, який підвищив свою облікову ставку на 25 базисних пунктів до 4,1%, попередили про "суттєвий ризик" того, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник довше, ніж передбачалося раніше, а невизначеність на Близькому Сході може посилити глобальну та внутрішню інфляцію.

Водночас японська єна ослабла до 159,40 за долар, а в цілому в березні впала більш ніж на 2%. Старший стратег з питань ставок у TD Securities Прашант Ньюнаха зазначив, що, хоча різке зростання цін на нафту сприяє збільшенню попиту на долар США, єна зазнає тиску через те, що високі ціни на нафту та значна залежність Японії від імпорту енергоносіїв ризикують розпалити інфляцію та значно погіршити її торговельний баланс.

Цього тижня відбудеться серія засідань провідних центробанків, включно з ФРС США, Банком Англії та ЄЦБ. Очікується, що ставки залишаться без змін, однак ключовими для ринків стануть сигнали щодо впливу війни на інфляцію та економіку.

Вплив війни в Ірані на курс валют - останні новини

Долар виграв від попиту на безпечні активи на тлі того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану перекинулася на сусідні країни. Так, на почтатку березня березня євро та єна впали. Розширення конфлікту на Близькому Сході зосередило увагу інвесторів на країнах, залежних від імпорту енергоносіїв, і на тому, як їхні центробанки реагуватимуть на інфляційні ризики.

Минулого тижня долар піднявся до максимального рівня за більш ніж три місяці, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

