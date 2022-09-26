Нова допомога від США буде спрямована на підтримку українських правоохоронних органів та органів кримінального правосуддя, зазначив держсекретар.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і органів кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав він.

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Допомога США Україні під час війни з РФ

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська без оголошення війни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Через окупантів станом на початок вересня підтверджено загибель понад 7 тисяч цивільних.

Влада США вирішила підтримати Україну грошима та озброєння. 9 травня американський президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Київ зможе отримати військову техніку й озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над РФ, або просто віддати назад вцілілу техніку.

Як повідомляв УНІАН, американська влада виділила на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів. Здебільшого ці кошти були спрямовані на галузь безпеки, гуманітарну допомогу й пряму економічну підтримку.

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