Монета буде введена в обіг та буде обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.

Національний банк України сьогодні, 19 травня, презентував нову обігову пам’ятну монету "Сили підтримки Збройних Сил України".

Як повідомила прес-служба регулятора, монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс – тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил підтримки Збройних Сил України

Презентували нову монету голова НБУ Андрій Пишний та Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.

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Пишний підкреслив, що уведенням в обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет із зображенням військової символіки. Регулятор планує і надалі кілька разів на рік випускати обігові пам’ятні монети, які щодня перебуватимуть у готівковому обігу і щодня нагадуватимуть українцям про героїзм та подвиги військовослужбовців. Так, цього року має з’явитися ще дві подібні обігові пам'ятні монети, присвячені Збройним Силам України.

Обігова пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети України, пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.

В НБУ зазначили, що реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. Нацбанк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам. Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет.

Війна та монети НБУ

25 липня НБУ випустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

30 листопада НБУ ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України". Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

23 січня 2023 року українські пам'ятні монети було визнано одними з найкращих у світі.

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