За словами міністра Марченка, для цього держава має достатньо коштів.

Україна на сьогодні має всі можливості, щоб виконувати соціальні зобов'язання та забезпечувати військові потреби.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас є можливість повністю забезпечувати виконання своїх зобов'язань. В першу чергу це соціальні зобов'язання - пенсії, заробітні плати, соціальні виплати. Далі - це військові потреби, ми їх максимально забезпечуємо. З цієї точки зору у нас запас міцності є", - сказав він.

Також він нагадав, що Україна отримує фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу, Світового банку та інших міжнародних організацій.

Проте міністр закликав підприємців за можливості відновлювати свою роботу, якщо вони перебувають на безпечній території.

"Ми зараз активно працюємо над тим, щоб забезпечити потреби, щоб у нас була можливість дати економіці перейти на інші можливості розвитку і функціонування. Тому я закликаю весь бізнес, який працює на територіях, де не ведуться бойові дії, відкриватись і працювати", - додав він.

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