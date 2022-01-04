Базовим сценарієм для реального ВВП України в 2022 році є незначне прискорення зростання.

Курс гривні у 2022 році визначатимуть насамперед умови зовнішньої торгівлі України, основним ризиком є енергетична криза.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, розповів старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан.

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"Вартість металів знизилася, проте все ще залишається на відносно високому рівні. Ціни на продукцію рослинництва залишаються високими. Враховуючи рекордний урожай, ми маємо значний потенціал для експорту, який буде значною мірою захищати гривню від істотного знецінення. Основні ризики для гривні пов'язані з енергетичною кризою, яка впливатиме на баланс попиту і пропозиції на валютному ринку, оскільки імпорт енергоресурсів є вагомою статтею торгового балансу України", - сказав експерт.

Також він зазначив, що базовим сценарієм для реального ВВП України у 2022 році є незначне прискорення зростання – до 3,5-4%, проте такий прогноз передбачає продовження відновлення світової економіки.

Дейсан розповів, що у 2021 році спостерігалася висока світова інфляція, яка пояснювалася безпрецедентними фіскальними та монетарними стимулами, посткризовим відновленням світової економіки та подорожчанням енергоносіїв.

За його словами, щодо подальшого розвитку цінової ситуації існує невизначеність. У разі поступового виходу світової економіки з енергетичної кризи та посилення монетарних політик центральних банків інфляція у світі буде повільно сповільнюватися.

"Зокрема, в Україні наприкінці 2022 року споживча інфляція, ймовірно, наблизиться до мети НБУ (5%). Якщо енергетична криза буде тривалою, а США і Єврозона продовжать насичувати економіку додатковою грошовою масою, то у світі й, зокрема, в Україні може затриматися висока інфляція", - резюмував аналітик.

Курс на 4 січня:

Національний банк України на вівторок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.