Польська реформа - взірець для країн, які прагнуть отримати членство в ЄС, але Україна не може правильно її повторити у себе через низку причин.

Країни, які планують одного дня приєднатися до Євросоюзу, повинні збудувати економіку, яка нагадує те, що відбувається у більшості країн-учасниць, які приєдналися до об'єднання в 2004 році.

Один з ключових факторів, які відрізняють країни ЄС від інших - це податкова система, методи сплати податків, прозорість доходів й державний контроль над тим, що відбувається в підприємництві й бізнесі. Водночас, країни, які приєдналися до ЄС в 2004 році включно з Польщею, просунулися вперед, набравши сили наприкінці пандемії коронавірусу.

Про це в статті для European Business Review пише Антоніо Ромеро. Однією зі значних подій в реформуванні податкових систем у Східній Європі стала поточна польська реформа, яка почалася навесні 2021 року. Однак, для того, щоб провести податкову реформу й змінити на краще співвідношення між надходженями й ВВП, потрібно мати тверду базу у вигляді добре налагодженої промисловості зі стабільними продажами. У Польщі це є.

Читайте такожІніціативи влади щодо збільшення податків суперечать планам щодо прискорення економічного зростання - експертЯк повідомляла інформаційна агенція PAP, у квітні 2021 року промислове виробництво у Польщі зросло на 44,5% у порівнянні з аналогічним місяцем торік. Це дає надію на швидше відновлення після пандемії коронавірусу. Водночас, згідно з даними Центрального управління статистики Польщі, промислове виробництво в країні у квітні було на 9,2% меншим, ніж у березні. Водночас, у агенції Eurostat, яка використовує іншу методологію, кажуть, що воно зросло на 16,3% у березні (один з найвищих показників зростання серед 27 країн ЄС).

У зв'язку з цим, податкова реформа, ініційована прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, дуже цікава для інших європейських країн і тих, хто планує подати заявку на членство в ЄС у майбутньому. Моравецький планує збільшити надходження, підвищивши податки для фермерів і фрілансерів, а також створити унікальну цифрову податкову систему. Водночас, кілька сусідів Польщі включно з Україною намагаються скопіювати цей досвід, хоч і безуспішно.

Серед перешкод, які не дозволяють просто "скопіпастити" стратегію, попередні невдачі України, такі як постійні зміни прем'єр-міністрів й масовий відтік працездатного населення за кордон через систему вимагання з боку правоохоронних органів, а також через тиск на малий, середній й великий бізнес. Цей тиск має системний і широкий характер. На жаль, він не зменшився з часів президенства Віктора Януковича, який заохочовував цей тиск. За президенства Петра Порошенка і Володимира Зеленського нічого не змінилося.

Читайте такожУкраїнцям розповіли, що буде з податками після введення накопичувальної пенсії: хто і скільки заплатитьВ такій ситуації нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованою й може призвести до кількох проблем у низці регіонів країни. Минулого тижня член Європарламенту, комітету з економічних й монетарних справ і субкомітету з питань податків Фульвіо Мартусьєлло звернувся до президента України, голови Верховної Ради й українського прем'єр-міністра з листом, в якому вказав на шкідливість деяких змін, які будуть частиною нової податкової ініціативи.

"Впродовж кількох років Україна демонструвала зацікавленість в майбутній інтеграції в ЄС і НАТО, певним чином намагаючись реформувати основи своєї економіки, відходячи від планової моделі. Тривожить, що нова влада України, проголосивши себе реформаторами, ініціювала розподіл бізнесу на користь певних осіб замість того, щоб розвивати демократичні інститути. Податкова реформа, яка проходить під виглядом боротьби з корупцією й деолігархізації, може призвести до чергового переділу ринку", - наголосив євродепутат.

Підвищення податків в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу та передбачається посилення податкового навантаження на великі компанії. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, ухвалення законопроекту дозволить залучити в бюджет понад 60 мільярдів гривень.

У свою чергу, експерти вказали на загрози, які нависають над економікою України через підвищення податків. На їхню думку, це посилить тінізацію бізнесу й спровокує відтік капіталу з України.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що податкові плани суперечать заявленим планам Києва прискорити економічне зростання. Адже для прискорення навантаження потрібно скорочувати, а не збільшувати.

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Переклад: Лесь Димань