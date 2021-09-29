Від жителів Києва все частіше надходять скарги про видачу банкоматами фальшивих грошей.

В українських банкоматах стало більше фальшивих гривень, які зроблені настільки якісно, що їх складно відрізнити від справжніх.

Як все-таки розпізнати підроблену купюру, розповіли на телеканалі "Україна 24".

Фальшивомонетники стали пропонувати в соцмережах купити несправжні купюри, які не може розпізнати навіть термінал. За 3000 фальшивих гривень вони просять 750 гривень справжніх.

За словами експерта з безпеки Руслана Долгова такі купюри збувають у невеликих магазинах і з метою погашення боргів.

"Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад, за 5000 гривень 20000 фальшивих, і погашає свій кредит через термінал", - пояснив експерт.

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У зв'язку з цим від жителів Києва все частіше надходять скарги про видачу банкоматами фальшивих грошей. Так, одна з жертв "грошової афери" розповіла, що зняла в банкоматі купюру номіналом у 200 гривень, а про те, що вона фальшива, їй повідомив продавець – купюра не пройшла перевірку ультрафіолетом. А за використання фальшивих грошей людині загрожує до 7 років в'язниці.

Що робити з фальшивими грошима - рекомендація експерта

Ошуканим людям банківські експерти рекомендують звертатися до фінансової установи, якій належить банкомат. Банк зобов'язаний провести розслідування, перевірити всі інші банкноти, провести разінкасацію.

"Якщо буде встановлено факт наявності там даних сумнівних банкнот, то банк піде назустріч клієнту", - пояснила начальник управління грошового обігу та контролю касових операцій банківської установи Лариса Жиронкіна.

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Справжня банкнота на дотик щільна. Якщо подивитися через світло, то на фальшивці відсутній графічний елемент знака гривні. На купюрі номіналом в 500 гривень повинні бути елементи бузкового кольору, які під різним кутом змінюють свій колір на зелений.

Нагадаємо, в травні 2021 року повідомлялося, що кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні у 2020 році зросла до 5,5 штук на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.

Відзначається, що відносне збільшення рівня підробки банкнот гривні у 2020 році відбулося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що сталося у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Автор: Денис Прядко