Касир винно-горілчаного магазину, де розраховувався горе-поліцейський, виявив в касі підроблену п'ятитисячну купюру і звернувся в поліцію.

У Новоросійську поліцейський вкрав у затриманого за адміністративне правопорушення 30 тисяч фальшивих рублів і пішов їх витрачати.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Касир винно-горілчаного магазину Новоросійська виявив в касі підроблену п'ятитисячну купюру і звернувся в поліцію. По камерах відеоспостереження правоохоронці вирахували чоловіка, який розплачувався фальшивими грошима. Ним виявився співробітник окремого батальйону патрульно-постової служби поліції Управління МВС Росії у Новоросійську.

На допиті він розповів, що в ніч на 28 серпня він викрав у затриманого 30 тисяч рублів, який виявилися фальшивими. Згодом він розплатився ними в декількох магазинах, в результаті витративши 25 тисяч фальшивих рублів. Решту п'ять тисяч у нього вилучили в ході огляду його будинку.

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Горе-поліцейського вже відсторонили від служби. Відносно нього призначена службова перевірка. Якщо вина поліцейського підтвердиться, то він буде звільнений з органів внутрішніх справ і понесе покарання, а його керівників притягнуть до суворої дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, не так давно в Саратові поліцейський зґвалтував 18-річну дівчину на прохання друга. Незадовго до події потерпіла посварилася з подругою, і та попросила чоловіка якось її покарати. Чоловік з відповідним проханням звернувся до свого друга-чергового частини відділу поліції. Після цього поліцейський викликав дівчину в кабінет для затриманих і зґвалтував її.

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Автор: Денис Прядко