Йдеться про дочірні структури "Промінвестбанку" та "МР Банку".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) уже рік як в умовах повномасштабного вторгнення відновив продаж активів банків, що ліквідуються, і за цей час сума успішних аукціонів у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" склала близько 4 млрд грн.

Як повідомила прес-служба фонду, з них 3,2 млрд грн – або понад 80% від суми – від продажу активів "Промінвестбанку" та "МР Банку", дочірніх структур російських банків, які були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

"Такі результати, насправді, легко пояснити. Ключова причина - якість активів. На балансі цих двох банків, зважаючи на те, що вони були виведені з ринку не з причин неплатоспроможності, залишилося чимало ліквідних об'єктів нерухомості, на які ми фіксуємо високий попит. У нас є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160% і більше, а учасники торгів завзято змагалися за перемогу", - пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Олександр Кульчицький.

За його словами, такі лоти - це, швидше, винятки, адже 95% активів банків це кредити. І якщо до цього фонд здебільшого виставляв на продаж саме фізичне майно банків, то зараз пропонує ринку більшу пропозицію з продажу прав вимоги за кредитами.

Голова Наглядової ради "Прозорро.Продажі" Ілля Михайлов зазначив, що сьогодні в суспільстві є дуже високий запит на ефективний продаж різного роду активів, пов'язаних з країною-агресором, у тому числі активів російських держбанків.

"Державна електронна торгова система "Прозорро.Продажі" допомагає забезпечити реалізацію таких активів у прозорий та відкритий спосіб. ФГВ почав продаж таких активів через онлайн-аукціони наприкінці липня 2022 року. І трохи менше як за рік - 264 успішні онлайн-аукціони, на які в середньому приходить змагатися більш ніж 3 учасники. А ціна завдяки конкуренції зростає на 30%", - сказав Михайлов.

Серед успішних онлайн-аукціонів у системі фонд відзначив, зокрема, будівлю банку у центрі Івано-Франківська, яка була продана за ціною, більш ніж удвічі вищою за стартову - 70 млн грн.

Також серед успішних аукціонів - заміський комплекс у Конча-Заспі, ціна якого під час торгів зросла зі 187,6 млн грн до 311,1 млн грн, та десятиповерхова офісна будівля у центрі Запоріжжя, коли зростання ціни склало 40% (з 29,9 млн грн до 41,3 млн грн).

НБУ постановив анулювати ліцензії банків, які належать РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. До таких фінустанов належали "Міжнародний резервний банк", який на 100% належав "Сбєрбанку Росії", та "Промінвестбанк", який на 99,77% належав Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

У травні 2023 року офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що ЄС зможе розглядати питання зняття санкцій з російських банків тільки після припинення війни в Україні.

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