Можливо, всі витоки інформації цього тижня призначені для того, щоб нівелювати критику Трампа за його "м'якість" щодо Росії.

Розвідувальна підтримка США в нанесенні ударів по російських цілях зробить українські атаки більш точними та потужними, проте є ще одне ключове питання, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Україна не зможе взяти гору в боротьбі, якщо російська територія залишиться недоторканною. Водночас українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру завдають реальної шкоди. Інститут Гадсона у своєму оновленні щодо ситуації на полі бою від 1 жовтня зазначив, що "Росія встановлює захисні металеві конструкції над своїми енергетичними об'єктами, щоб захистити їх від ударів українських безпілотників дальньої дії. Кремль також нещодавно заборонив експорт бензину до кінця 2025 року, щоб зберегти свої ресурси для внутрішнього використання".

А за допомогою американської розвідки ці атаки стануть потужнішими і точнішими. До того ж, пише WSJ, така підтримка США є мовчазним відхиленням думки тих представників адміністрації, які побоюються, що така допомога призведе до небезпечної ескалації.

Відео дня

Однак ключове питання полягає в тому, чи введе Трамп обмеження на застосування нових боєприпасів Extended Range Attack Munition, які незабаром надійдуть в Україну. Ці дешевші боєприпаси дадуть Україні можливість наносити удари на великі відстані, зазначає WSJ.

При цьому навіть у хороші дні політика Трампа щодо України є безладною, нагадує видання:

"Трамп, як і раніше, не готовий до жорстких заходів щодо Путіна, і постає питання, чи не призначені витоки інформації цього тижня для того, щоб відбити критику на його адресу за те, що він не робить того, що справді має робити: запроваджувати санкції проти покупців російської нафти та самого Путіна; конфісковувати російські активи, заморожені на зарубіжних рахунках; розширювати арсенал далекобійної зброї України, включно з крилатими ракетами "Томагавк".

США і війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Водночас Reuters повідомило, що постачання Україні американських ракет Tomahawk може не відбутися. Зазначається, що причиною нереалістичності передачі цих ракет Україні може бути той факт, що наявні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.

А, за даними The Telegraph, переговори про постачання зброї США Україні заморожено через шатдаун американського уряду, процес передачі озброєння опинився під загрозою.

Вас також можуть зацікавити новини: