'Укрпошта' виставила на продаж вінтажну зброю

Кожен пістолет має паспорт, що засвідчує відсутність необхідності отримувати дозвіл на його зберігання.

Державна компанія "Укрпошта" виставила у продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині ХХ століття для охорони.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора у Telegram.

Зазначається, що у продажу лімітована серія демілітаризованих й позначених як макети зразків револьверів системи Нагана 1929 –1945 рр. і пістолетів ТТ 1936–1954 рр. випуску. Кількість обмежена - лише по 50 екземплярів.

Відео дня

"Ця зброя використовувалася працівниками "Укрпошти" в середині ХХ століття для охорони, а тепер, за допомогою наших партнерів з "Укроборонпрому", демілітаризована та доступна для продажу", - зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, усі історичні елементи збережено, а кожен пістолет має паспорт, що засвідчує, зокрема, відсутність необхідності отримувати дозвіл на його зберігання.

Першу партію вже можна придбати онлайн. Тисяча гривень з продажу кожного пістолету піде на придбання зброї для ЗСУ. Наступні партії надходитимуть невеликими серіями після завершення експертних процедур.

"Укрпошта" - останні новини

1 жовтня до Дня захисників й захисниць "Укрпошта" презентувала поштову марку - медаль "Захиснику Вітчизни". Цією медаллю під час повномасштабного вторгнення 2022–2025 років було нагороджено понад 10 тис. героїв.

З 1 жовтня "Укрпошта" також знизила вартість відправлення дрібних посилок до США. Тепер тарифи на дрібні пакети Prime стартують від 260 гривень, що на 1,5-2 долари менше, ніж раніше.

Раніше повідомлялося, що для боротьби з чергами компанія запустила пілотний проєкт "Експрес-вікно". Його запровадили у більш ніж 1 500 міських відділеннях з найбільшим навантаженням.

Вас також можуть зацікавити новини: