Продати долар можна в середньому за курсом 41,03 грн, а євро – 48,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 3 жовтня, не змінився і складає 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,16 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,75 грн/євро, а курс продажу - 48,55 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 3 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до 12 жовтня курс долара залишатиметься в межах 41-41,5 грн/дол., а курс євро – 48-49,5 грн/євро. Ці орієнтири залишаються актуальними доти, доки не відбудуться суттєві зміни в економічній або безпековій ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: