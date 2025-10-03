Греція опинилася під тиском союзників із ЄС та НАТО, які закликають Афіни надати Україні суттєвішу військову допомогу, зокрема через продаж частини своїх винищувачів Mirage 2000-5 посередникам, пише Kathimerini.
За даними ЗМІ, основний тиск надходить від США, Франції та країн Східної Європи, які найбільше відчувають загрозу від війни в Україні. Вони домагаються, аби внесок Греції був не символічним, як передача застарілих систем, а реальним — у вигляді сучасних літаків.
Афіни вагаються
Афіни традиційно неохоче діляться високотехнологічним озброєнням. Зараз на озброєнні Греції перебуває 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році. Хоча країна вже купила 24 сучасні Rafale у Франції та планує замовити ще, переговори щодо продажу Mirage іншим державам (зокрема Індії та балканським країнам) зайшли в глухий кут.
Якщо Греція погодиться, літаки спершу викуплять США, Франція, Німеччина чи менші союзники, зокрема Чехія та Естонія, а вже потім вони потраплять до України. Естонія особливо зацікавлена в такій схемі.
Паралельно на Афіни чиниться тиск із вимогою погодитися на участь Туреччини в програмі ЄС SAFE на €150 млрд для військових закупівель. Греція виступає категорично проти, адже Анкара й далі оскаржує її суверенітет у Егейському морі.
На саміті Європейського політичного співтовариства прем’єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що безпека має гарантуватися не лише на східному фланзі НАТО, натякаючи на необхідність ширшої підтримки України.
Винищувачі Miragе в Україні
Як повідомляв УНІАН, Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage-2000 на початку лютого 2025 року. Тоді не називалась кількість переданих бортів.
22 липня Повітряні сили повідомили про втрату одного винищувача Mirage-2000 – перший відомий випадок. Зазначалося, що сталася відмова авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався.