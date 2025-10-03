Афіни не поспішають віддавати високотехнологічну зброю, обмежуючись застарілими системами.

Греція опинилася під тиском союзників із ЄС та НАТО, які закликають Афіни надати Україні суттєвішу військову допомогу, зокрема через продаж частини своїх винищувачів Mirage 2000-5 посередникам, пише Kathimerini.

За даними ЗМІ, основний тиск надходить від США, Франції та країн Східної Європи, які найбільше відчувають загрозу від війни в Україні. Вони домагаються, аби внесок Греції був не символічним, як передача застарілих систем, а реальним — у вигляді сучасних літаків.

Афіни вагаються

Афіни традиційно неохоче діляться високотехнологічним озброєнням. Зараз на озброєнні Греції перебуває 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році. Хоча країна вже купила 24 сучасні Rafale у Франції та планує замовити ще, переговори щодо продажу Mirage іншим державам (зокрема Індії та балканським країнам) зайшли в глухий кут.

Відео дня

Якщо Греція погодиться, літаки спершу викуплять США, Франція, Німеччина чи менші союзники, зокрема Чехія та Естонія, а вже потім вони потраплять до України. Естонія особливо зацікавлена в такій схемі.

Паралельно на Афіни чиниться тиск із вимогою погодитися на участь Туреччини в програмі ЄС SAFE на €150 млрд для військових закупівель. Греція виступає категорично проти, адже Анкара й далі оскаржує її суверенітет у Егейському морі.

На саміті Європейського політичного співтовариства прем’єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що безпека має гарантуватися не лише на східному фланзі НАТО, натякаючи на необхідність ширшої підтримки України.

Винищувачі Miragе в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage-2000 на початку лютого 2025 року. Тоді не називалась кількість переданих бортів.

22 липня Повітряні сили повідомили про втрату одного винищувача Mirage-2000 – перший відомий випадок. Зазначалося, що сталася відмова авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався.

Вас також можуть зацікавити новини: