Ціни на нафту зранку 3 жовтня зростають, але можуть завершити торговельний тиждень найбільшим падінням за останні 3,5 місяці на тлі очікування збільшення видобутку нафти ОПЕК+ та зростання запасів сировини, повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що протягом поточного тижня вартість нафти марки Brent впала на 8%, а WTI - на 7,4%.
За даними порталу Іnvesting, станом на 10:58 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 47 центів, до 64,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 53 центи, до 61,01 долара за барель.
ОПЕК+ може домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу в листопаді на зустрічі 5 жовтня, що втричі перевищує жовтневе збільшення, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, повідомили джерела Reuters цього тижня. Це може посприяти подальшому падінню цін на нафту.
"Якщо ОПЕК+ оголосить про збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу на цими вихідними, це, ймовірно, буде достатньо великим збільшенням, щоб нафта знову знизилася, спочатку до рівня 58 доларів, а потім протестувала мінімуми цього року - близько 55 доларів", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.
Водночас в секретаріаті ОПЕК спростували інформацію про плани збільшити видобуток сировини на 500 тисяч барелів.
Аналітики зазначають, що потенційне зростання видобутку нафти з боку ОПЕК+, уповільнення роботи світових нафтопереробних заводів через технічне обслуговування і сезонне падіння попиту прискорять нарощування запасів нафти в США та інших країнах.
"Ми вважаємо, що вересень став поворотним моментом, оскільки ринок нафти зараз рухається до значного профіциту в 4 кварталі 2025 року і в наступному році", - зазначають аналітики JPMorgan.
Ціни на нафту - останні новини
Зранку 2 жовтня ціни на нафту зростали на тлі заяви про можливі санкції з боку країн G7 щодо покупців російської нафти. Однак словесного тиску не вистачило для того, аби вберегти котирування від нового падіння з огляду на, ймовірно, "зайву" нафту.
Про можливий профіцит нафти на ринку свідчить і те, що країни Близького Сходу не розпродали частину нафти із запланованих на листопад обсягів. За оцінками трейдерів, обсяг непроданої нафти склав від 6 до 12 мільйонів барелів.
Попри профіцит сировини, за даними ЗМІ, ОПЕК+ планує обговорити збільшення видобутку нафти і протягом трьох місяців може додати до ринку 1,66 мільйона барелів "чорного золота" на добу.