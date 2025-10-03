За словами аналітика IG Тоні Сікамора ціни на нафту можуть впасти до 55 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 3 жовтня зростають, але можуть завершити торговельний тиждень найбільшим падінням за останні 3,5 місяці на тлі очікування збільшення видобутку нафти ОПЕК+ та зростання запасів сировини, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що протягом поточного тижня вартість нафти марки Brent впала на 8%, а WTI - на 7,4%.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:58 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 47 центів, до 64,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 53 центи, до 61,01 долара за барель.

Відео дня

ОПЕК+ може домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу в листопаді на зустрічі 5 жовтня, що втричі перевищує жовтневе збільшення, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, повідомили джерела Reuters цього тижня. Це може посприяти подальшому падінню цін на нафту.

"Якщо ОПЕК+ оголосить про збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу на цими вихідними, це, ймовірно, буде достатньо великим збільшенням, щоб нафта знову знизилася, спочатку до рівня 58 доларів, а потім протестувала мінімуми цього року - близько 55 доларів", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Водночас в секретаріаті ОПЕК спростували інформацію про плани збільшити видобуток сировини на 500 тисяч барелів.

Аналітики зазначають, що потенційне зростання видобутку нафти з боку ОПЕК+, уповільнення роботи світових нафтопереробних заводів через технічне обслуговування і сезонне падіння попиту прискорять нарощування запасів нафти в США та інших країнах.

"Ми вважаємо, що вересень став поворотним моментом, оскільки ринок нафти зараз рухається до значного профіциту в 4 кварталі 2025 року і в наступному році", - зазначають аналітики JPMorgan.

Ціни на нафту - останні новини

Зранку 2 жовтня ціни на нафту зростали на тлі заяви про можливі санкції з боку країн G7 щодо покупців російської нафти. Однак словесного тиску не вистачило для того, аби вберегти котирування від нового падіння з огляду на, ймовірно, "зайву" нафту.

Про можливий профіцит нафти на ринку свідчить і те, що країни Близького Сходу не розпродали частину нафти із запланованих на листопад обсягів. За оцінками трейдерів, обсяг непроданої нафти склав від 6 до 12 мільйонів барелів.

Попри профіцит сировини, за даними ЗМІ, ОПЕК+ планує обговорити збільшення видобутку нафти і протягом трьох місяців може додати до ринку 1,66 мільйона барелів "чорного золота" на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: