Основним напрямком удару окупантів були об’єкти енергетичного сектору у Харківській та Полтавській областях.

У ніч на 3 жовтня російські загарбники завдали чергового масованого удару по кількох областях України, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки.

Оновлено 10.40. За даними Повітряних сил України, в ніч на 3 жовтня основним напрямком удару окупантів були об’єкти енергетичного сектору у Харківській та Полтавській областях. Крім того, від атак РФ постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Загалом росіяни застосували 416 засобів повітряного нападу: 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 21 крилату ракету Іскандер-К; 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Відео дня

Силам оборони України вдалося збити/подавити 320 повітряних цілей: 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 12 крилатих ракет Іскандер-К та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Зокрема окупанти завдали удару безпілотниками по Дніпропетровській області. За словами очільника ОВА Сергія Лисака, в обласному центрі через атаку сталися пожежі. В Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки.

"У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих. Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії. Наслідки з'ясовуємо", – сказав Лисак.

Він додав, що в усіх випадках постраждалих не було. Також він повідомив, що загалом протягом ночі Сили оборони України знищили 13 ворожих безпілотників.

Ще однією ціллю російської атаки стала Полтавщина. Як повідомила секретарка міської ради Полтави ​​Катерина Ямщикова, окупанти завдали масованого удару по місту та області. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

"До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на зараз до медичних закладів звернень не було", – повідомила Ямщикова.

Також вона додала, що на тлі російської атаки деякі школи в Полтаві перейшли на формат онлайн-навчання. Крім того, удар по Полтавщині підтвердив і глава Полтавської ОВА Володимир Когут, додавши, що внаслідок атаки постраждалих немає.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння", – додав Когут.

Крім того, росіяни в ніч на 3 жовтня намагалися атакувати Черкаську область. Як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, в області за ніч Сили оборони України збили 14 ворожих обʼєктів.

"Чистим небом завдячуємо нашим оборонцям. До самого ранку Черкащина була на тривозі. Ворог знову завдавав комбінованих ударів по нашій країні. Минулось без травмованих. За попередніми даними, шкоди від уламків теж немає", – написав Когут.

Про роботу ППО в Миколаївській області повідомив начальник місцевої ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що за ніч в області збили чи подавили два БпЛА типу Shahed/безпілотників-імітаторів.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків в Баштанському районі виникла пожежа, пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає", – сказав він.

Також про обстріл росіян повідомив очільник Шосткинської громади Сумської областіМикола Нога. За його словами, через атаку окупантів у місті Шостка та всіх населених пунктах громади немає електроенергії.

"Російський агресор вночі наніс авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Вороніжському старостинському окрузі. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Збитки і втрати уточнюються!", – додав він.

Атаки РФ: важливі новини

В ніч на 28 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, внаслідок удару були загиблі та постраждалі.

Ряд європейських лідерів розкритикували РФ за цю атаку. Зокрема президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що це була цілеспрямована атака по цивільних і закликав затвердити новий пакет санкцій проти Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: