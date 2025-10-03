Потреба в отриманні розвідувальних даних від США для ракет Storm Shadow/Scalp пояснює повідомлення в медіа про те, що США передадуть специфічні дані для ударів по російській території.

Далекобійні ракети потребують великого масиву даних для навігації під час польоту над складними рельєфами і обходу ворожих систем ППО.

Про це військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков сказав в ефірі Радіо NV.

Зокрема, у нього запитали про значення повідомлень західних медіа про можливість надання Україні якоїсь специфічної розвідувальної інформації для завдання ударів в глибокий тил Росії.

"Справа у тому, що ми вже стикалися з цим формулюванням і коли просили дозволити запускати ракети Storm Shadow/Scalp, які є британсько-французькими, по території РФ. І тоді лунало, мовляв, ми не можемо це зробити без США. Хоча ж ракети європейські. Чому? І було пояснення, що під цим формулюванням мається на увазі набір даних відносно території РФ, які використовуються у системах наведення крилатих ракет", - наголосив Катков.

Він додав, що британці цих даних не мають, і змушені брати у США. Від цих даних залежить як ракета орієнтується у просторі.

Як пояснив експерт, крилата ракета має комплексну систему навігації, яка складається з багатьох компонентів. Важливим аспектом є система навігації за рельєфом місцевості (ракета при польоті вимірює рельєф місцевості під собою). Система TERCOM, яка з’явилася у 1960-х роках. "І цей рельф порівнює з еталонним, який має прив’язку до координат. За допомогою цього можна знайти, де ти точно знаходишся", - додав Катков.

Пізніше з’явилася система DSMAC. У цьому випадку ракета робить фотографічний знімок місцевості під собою, а потім порівнює з еталонним зображенням, зробленим з супутника і має прив’язку до координат.

"І для умовного "Томагавка", Storm Shadow або Scalp, для будь-якої іншої крилатої далекобійної ракети необхідно мати набір даних для систем TERCOM та DSMAC. Тобто, мапу висот, по якій вона буде летіти, і її зображення, і у тому форматі, який вона зможе прочитати", - додав Катков.

Він не думає, що Україні дадуть крилаті ракети типу Tomahawk, але сподівається, що дадуть щось інше далекобійне.

За його словами, для умовних ракет Tomahawk "потрібні файли, як в комп’ютері, які прочитає ракета". Йдеться про величезний об’єм даних, який треба закласти. Ці дані можна взяти в США. Зокрема, треба мапи висот, актуальні супутникові знімки місцевості. Маршрут польоту ракету маж бути прокладений аж до кінцевої цілі.

Також треба мати інформацію про розміщення ворожих систем ППО, бо крилата ракета має проходити повз райони зосередження ППО противника, а не через них.

"Виходить, що запустити Tomahawk, Storm Shadow по території Російської Федерації об’єктивно не можна", - відзначив Катков.

Далекобійні ракети для України - останні новини

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників повідомило, що США передадуть Україні розвідувальні дані для можливості нанесення далекобійних ударів по енергетичним об’єктам у російському тилу.

Також адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні далекобійного озброєння для нанесення ударів вглиб території РФ.

Україна зверталася до США з проханням надати крилаті ракети типу Tomahawk. Остаточне рішення з цього приводу не ухвалене. Утім, західні медіа повідомляють про малоймовірність такого сценарію.

Водночас, президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія відчує сильні удари з боку України.

