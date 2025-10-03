За його словами, британські супутники регулярно заглушуються росіянами.

Росія постійно намагається заглушати військові супутники Великої Британії. Про це заявив глава Космічного командування країни Пол Тедман в інтерв'ю BBC, цитує Bloomberg.

За його словами, російські війська "щотижня" активно намагаються перешкоджати військовій діяльності Великої Британії та ретельно стежать за космічними ресурсами країни.

"Ми бачимо, що наші супутники досить постійно заглушаються росіянами", - зауважив Тедман.

Відео дня

Генерал-майор наголосив, що Велика Британія використовує близько шість спеціальних військових супутників для зв'язку та спостереження, які оснащені технологією протидії перешкодам.

"Вони мають на борту корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і намагаються збирати з них інформацію", - підкреслив він.

Водночас загроза космічних перешкод з боку РФ не обмежується лише Великою Британією.

Зокрема у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовуються німецькими військовими.

"Вони можуть заглушати, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників", - зауважив він на космічній конференції в Берліні.

У відповідь на це минулого місяця Британія та США провели свою першу скоординовану операцію з маневруванням супутників у космосі, яку представники оборонних відомств назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.

З 4 по 12 вересня американський супутник було переміщено на орбіті для перевірки британського супутника та підтвердження його належного функціонування.

"Завдяки професійній роботі Космічного командування США я надзвичайно задоволений і пишаюся швидким прогресом, якого ми досягаємо разом із нашими союзниками. Зараз ми разом із нашими союзниками проводимо передові орбітальні операції для захисту та оборони наших спільних національних і військових інтересів у космосі", - запевнив Тедман.

Загроза для Європи з боку РФ - останні новини

Раніше речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зробила цинічну заяву про провокації в Європі. За її словами, "ми вже перебуваємо в стані іншої форми конфлікту".

"Усі їхні (країн Заходу - УНІАН) заяви вказують, по-перше, на те, що вони готують ланцюг провокацій. По-друге, на те, що їм потрібно виправдати свої військові бюджети", - сказала Захарова.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО збивати російські дрони. Він вважає, що дрони, які порушують повітряний простір європейських країн, "йдуть на великий ризик".

"Вони (дрони - УНІАН) можуть бути знищені, і крапка. Ми тут не для того, щоб давати повне попередження. Ми зробимо те, що повинні зробити, щоб зберегти цілісність нашого повітряного простору і територіальну цілісність", - підкреслив Макрон.

Вас також можуть зацікавити новини: