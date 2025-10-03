У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 3 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 3 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 жовтня, також не змінився і складає 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок. При цьому офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 48,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: