За словами естонського міністра, Росії треба показати, що альянс може бути єдиним у збитті ворожих цілей.

Літаки НАТО мають показати, що вони можуть переслідувати російську авіацію за межами національних кордонів, аби запобігти майбутнім вторгненням. Про це заявив генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, передає The Telegraph.

За його словами, літаки альянсу зазвичай "передають естафету" на своїх кордонах, а не продовжують польоти у повітряному просторі інших країн. Однак Росії треба продемонструвати, що майбутні спроби проникнення в повітряний простір НАТО зустрінуть "єдину" реакцію, вважає Всевіов.

Відомо, що 19 вересня три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії через Фінську затоку та кружляли там впродовж 12 хвилин. Фінські F-18 супроводжували літаки до естонського кордону, де передали операцію італійським F-35, що базуються на авіабазі Амарі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Після чого F-35 супроводжували російські літаки через повітряний простір Естонії до російської ексклави Калінінград.

"Ми хочемо, щоб росіяни зрозуміли, що вони мають справу з єдиним НАТО, а не з сукупністю держав, а з єдиним фронтом, літаки якого можуть діяти між кордонами союзників. Це легше сказати, ніж зробити, тому що тут ми маємо операції з повітряної охорони Балтійського регіону, а у Фінляндії - їхні національні повітряні операції. Це не технічна проблема. Ми можемо долетіти туди за 10 секунд. Це процедури, правила, буденні речі", - зауважив естонський міністр.

За його словами, якби всі літаки НАТО могли негайно перетинати кордони альянсу, то це створило б нові виклики для російських військових планувальників.

"Щоб стримування було більш переконливим, ми хочемо бачити більше транскордонних дій", - додав Всевіов.

Він наголосив, що одним зі способів показати це можуть бути навчання за участю літаків з різних країн, які співпрацюють у повітряному просторі один одного. За словами міністра, це вже відбувається під час наземних навчань.

"Але в основному вони [Москва] повинні усвідомлювати, що якщо вони направляють літаки в бік НАТО в Естонії і залишають Мурманськ без захисту, то літаки інших союзників цілком можуть одночасно летіти в бік Мурманська", - пояснив дипломат.

Згідно з правилами, союзники НАТО мають подати заявку на вхід у повітряний простір Швеції за 72 години до запланованої операції. Всевіов сказав, що Естонії знадобилося багато часу, аби повністю інтегруватися в НАТО.

"Сподіваємося, що з урахуванням цього інциденту [терміни повної інтеграції Фінляндії та Швеції] будуть скорочені", - підкреслив він.

Своєю чергою старший науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute в Лондоні Ед Арнольд наголосив, що НАТО може вирішити провести кібератаку у відповідь на порушення повітряного простору альянсу.

Також найефективнішим засобом стримування Путіна може бути реквізиція російських активів, які заморожені у Європі.

За словами Всевіова, блок може сказати: "Ми надамо 20 млрд євро з цієї суми Україні. І щоразу, коли відбуватиметься чергове порушення повітряного простору, ми надаватимемо ще 20 млрд євро".

Крім того, міністр закликав НАТО посилити свою військову присутність в країнах Балтії.

Загроза для НАТО з боку РФ - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО збивати російські дрони. За його словами, альянсу потрібно більше непередбачуваності в питанні захисту від таких загроз. Макрон наголосив, що дрони, які порушують повітряний простір європейських країн, "йдуть на великий ризик".

"Вони (дрони - УНІАН) можуть бути знищені, і крапка. Ми тут не для того, щоб давати повне попередження. Ми зробимо те, що повинні зробити, щоб зберегти цілісність нашого повітряного простору і територіальну цілісність", - додав президент Франції.

Водночас Німеччина визнала, що не може збивати дрони над своєю територією через відсутність повноцінної системи протидронної оборони та ризик для цивільних у разі падіння уламків. Як пише BILD, через це систему ППО, розформовану ще 2010 року, доводиться фактично створювати наново.

