Розмітають свіжопригнані легковики: яка модель лідерує в Україні

З початку 2025-го кількість імпортованих автомобілів поступово зростала.

У вересні на першу реєстрацію подали 22,7 тисячі привезених з-за кордону вживаних легковика, що на 40,2% більше, ніж у вересні минулого року. При цьому цей показник на 1,9% менше, ніж в серпні поточного року.

Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Всього від початку 2025-го кількість імпортованих автомобілів поступово зростала: з 14,5 тисячі у січні до 22,5 тисячі у травні. У червні темпи дещо зменшилися, а далі спостерігалася стабілізація ринку.

Лідером імпорту з суттєвим відривом залишається Volkswagen з показником у 3065 одиниць. Причинами його популярності називають широкий вибір моделей, доступність комплектуючих та хорошу ціну на європейських аукціонах. Друге місце посіла Audi (2104), а третє – Tesla (1909).

Якщо казати про окремі моделі, то тут найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf, показники якого становили 894 автомобіля. Стати лідером йому допомогла електрична версія e-Golf, яка виявилася дуже доречною на хвилі підвищеного попиту на електричні автомобілі.

До речі, саме електрокари опинилися на другій і третій позиціях – Tesla Model Y (882) і Tesla Model 3 (698), відповідно. Також до п’ятірки лідерів потрапили Volkswagen Tiguan та Nissan Leaf.

Середній вік легкових, які у вересні влилися до вітчизняного парку становив 8,4 року.

Як обрати хороший легковик з пробігом – поради фахівців

Нещодавно у Top Speed визначили найнадійнішу модель Audi на вторинному ринку. Фахівці радять звернути увагу Audi A6 2010 року випуску. Окрім надійності автомобіль може похвалитися стильним дизайном, багатим оснащенням та розкішним інтер'єром.

Нагадаємо також, що раніше автомобільні експерти Адам Морріс та Джим Халл порадили покупцям звернути увагу на три поширені вживані авто, які можна купити відносно дешево.

