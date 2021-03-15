Затримка пов'язана з нестачею доходів фонду на покриття всього обсягу допомог і виплат.

Фонд соціального страхування України попередив про затримки виплат лікарняних і декретних у зв'язку з нестачею доходів фонду на покриття всього обсягу допомог і виплат.

Про це повідомила прес-служба фонду на своєму сайті.

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Відзначається, що на сьогоднішній день затримка становить 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви - розрахунки на суму 0,8 млрд грн, Термін оплати яких становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.

Згідно з повідомленням, наявна заборгованість була накопичена в грудні 2020 року через різке зростання витрат.

"Це пов'язано з додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію - істотно зросли витрати за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо. Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн - на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року (0,9 млрд грн)», - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що фонд робить все можливе для прискорення виплати декретних і лікарняних.

Що цьому передувало

За оперативними підсумками 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні листи, видані у зв'язку з хворобою, (у тому числі COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 12,4 млрд гривень.

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Автор: Павло Степанець