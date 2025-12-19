Очікується, що після схвалення Бундестагом закон набуде чинності з 1 липня наступного року.

Німецький уряд схвалив реформу системи соціальної допомоги, що передбачає скасування допомоги, яку надають тим, хто шукає роботу. Також передбачається перехід до нової системи базової підтримки доходів громадян, пише Welt.

Реформа спрямована на посилення тиску на отримувачів допомоги з метою їх працевлаштування. Для цього значно посилюються санкції за порушення обов’язків і пропуск зустрічей у центрі зайнятості. Також у законі закріплюється пріоритет працевлаштування над проходженням навчання.

Водночас суттєвих бюджетних заощаджень реформа не передбачає. Проте у Міністерстві праці наголошують, що економія виникає через інтеграцію людей на ринок праці та зменшення кількості отримувачів допомоги. Раніше керівний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) висловив сподівання, що економія може скласти мільярди.

Очікується, що після схвалення Бундестагом закон набуде чинності з 1 липня наступного року. Однак це питання вважається невизначеним. Федеральне агентство з праці попередило, що для технічної реалізації знадобиться більше часу.

Станом на листопад 2025 року "бюргергельд", тобто допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, отримували близько 5,2 млн осіб, з них майже 1,4 млн - діти до 15 років. Федеральний уряд наразі витрачає понад 50 мільярдів євро на щомісячну допомогу, яка становить до 563 євро, витрати на оренду житла та опалення, а також на допоміжні заходи та адміністративні витрати.

Ключовий елемент реформи - різке посилення санкцій. Ті, хто відмовляється від прийнятної роботи, яка могла б припинити потребу в допомозі, можуть втратити виплати на строк до двох місяців.

За інші порушення передбачено негайне скорочення виплат на 30% на три місяці. У разі багаторазового пропуску зустрічей у центрі зайнятості можливе повне припинення допомоги, включно з оплатою оренди житла.

