Графіки відключень світла на 3 лютого: коли не буде електрики у вівторок

У вівторок 3 лютого в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.

Як зазначили диспетчери енергосистеми, обмеження запроваджуються через наслідки попередніх ракетно-дронових атак на об’єкти енергетики.

У компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили дізнаватися актуальну інформацію про час відключення світла та його тривалість на офіційних сторінках відповідного обленерго.

В "Укренерго" також вчергове закликали споживати елеектроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 2 лютого РФ відновила удари по енергосистемі України. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, внаслідок ворожої атаки тимчасово без світла залишилося чотири області.

Масована атака РФ відбулася невдовзі після завершення короткочасного енергетичного перемир’я між Україною та РФ.

31 січня у різних містах сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт. У Києві та Харкові тимчасово не працювало метро, а в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

За словами президента Володимира Зеленського, причиною аварії в енергосистемі, наймовірніше, стала погода, а саме - заледеніння ліній електропередач.

