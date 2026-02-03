Моді підтвердив розмову із Трампом, але не згадав про російську нафту

Прем'єр-міністр Індії заявив, що "лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив про свою розмову із президентом США Дональдом Трампом, однак нічого не сказав про відмову Індії від купівлі російської нафти.

"Чудово було сьогодні розмовляти з моїм дорогим другом президентом Трампом. Радий, що на продукцію, виготовлену в Індії, тепер поширюватиметься знижений тариф у розмірі 18%. Велика подяка президенту Трампу від імені 1,4 мільярда жителів Індії за цю чудову заяву", - йдеться у дописі Моді в мережі Х.

За його словами, "коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашому народу та відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці".

"Лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, щоб вивести наше партнерство на безпрецедентні висоти", - додав прем'єр-міністр Індії.

Заява Трампа про відмову Індія купувати російську нафту

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Трамп заявив, що поговорив телефоном з Моді, і нібито Індія погодилася припинити купувати російську нафту, а натомість "купуватиме набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели". За словами очільника Білого дому, "це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається просто зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей.

Також американський лідер поділився, що Вашингтон погодився з негайним набуттям чинності торговельної угоди з Індією. Трамп розповів, що вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

