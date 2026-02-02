Українські військові вперше знищили ворожий 'Солнцепьок' на території самої РФ

Один із найжорстокіших зразків російського озброєння повністю знищено.

Сили оборони України змогли знищити важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на російській території - вперше за час війни.

Про це йдеться у повідомленні батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців в Telegram. На оприлюдненому відео можна побачити, як FPV-дрони чотири рази вразили ціль і після цього здетонував боєкомплект.

"Вперше російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" знищено безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що бійці батальйону провели унікальну операцію. Українські захисники називають знищення цієї системи на російській території "історичним ударом", адже війна "повертається туди, звідки її принесли".

Вартість машини "Солнцепьок", що стоїть на озброєнні окупантів, досягає 10 мільйонів доларів.

"ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами", - відзначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня важку вогнеметну систему "Солнцепьок" вдалося знищити захисникам з Національної гвардії України.

Російські загарбники, ймовірно, втратили майже всі бойові машини вогнеметників БМО-Т під час повномасштабної війни проти України. Ці машини вважаються однією з найрідкісніших та водночас найбільш захищених бойових машин у російській номенклатурі озброєння.

