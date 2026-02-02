Вчені знайшли планету-лимон, існування якої неможливо пояснити

Вчені зіткнулися з космічною загадкою, яка кидає виклик сучасним уявленням про формування планет.

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" (JWST) виявив газовий гігант розміром з Юпітер, який має форму лимона, обертається навколо мертвої зірки і володіє настільки дивним хімічним складом, що астрономи зізнаються: вони не мають уявлення, як цей світ міг з'явитися.

Планета, яка отримала назву PSR J2322–2650b, знаходиться на відстані 750 світлових років від Землі, пише Daily Mail. Це єдиний з 6000 відомих газових гігантів, який обертається навколо пульсара (нейтронної зірки) – надщільного ядра мертвої зірки, стиснутого до розмірів міста.

Чому вона має форму лимона

Планета знаходиться екстремально близько до своєї зірки – всього в 1,6 млн км (для порівняння, Земля віддалена від Сонця на 150 млн км). Через це рік тут триває всього 7,8 години, а жахлива гравітація пульсара буквально розтягує планету, надаючи їй сплюснуту форму, що нагадує лимон.

Така близькість створює пекельні умови: планета постійно бомбардується гамма-променями, а перепад температур на ній колосальний – від 650°C вночі до 2030°C вдень.

"Неможлива" атмосфера і алмази

Справжнім шоком для вчених став хімічний склад. "Це новий тип планетарної атмосфери, який ніхто ніколи раніше не бачив. Замість звичних молекул води, метану або вуглекислого газу ми побачили чистий молекулярний вуглець", – каже співавтор дослідження доктор Майкл Чжан з Чиказького університету.

У верхніх шарах розпеченої атмосфери дрейфують хмари з сажі, а в надрах планети вуглець під величезним тиском, ймовірно, перетворюється на алмази.

Доктор Пітер Гао з Інституту Карнегі згадує момент отримання даних з телескопа: "Наша загальна реакція була: "Що це, чорт забирай, таке?". Це кардинально відрізняється від усього, що ми очікували".

Глухий кут для науки

Існування PSR J2322–2650b порушує всі відомі моделі формування планет. При таких високих температурах вуглець повинен зв'язуватися з іншими атомами, але тут він домінує в чистому вигляді, що свідчить про повну відсутність кисню і азоту. Планета не могла сформуватися як звичайний газовий гігант через дивний склад.

Вона не могла утворитися із залишків зірки, оскільки ядерні реакції не створюють чистий вуглець. "Здається, цей об'єкт виключає будь-який відомий механізм формування", – визнає доктор Чжан.

Найкраща на сьогодні теорія стверджує, що вуглець і кисень могли кристалізуватися всередині планети в міру її охолодження, але навіть це не пояснює, куди зникли інші гази.

"Приємно усвідомлювати, що ми знаємо не все. Це чудова головоломка, яку нам належить вирішити", – підсумував професор Стенфордського університету Роджер Романі.

