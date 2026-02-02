РФ підтримує елітне захоплення лідера КНДР попри введені санкції, - ЗМІ

Елітні племінні та парадні коні підпадають під категорію товарів розкоші, експорт яких до КНДР заборонений санкціями Рада Безпеки ООН.

Республіка Татарстан, що входить до складу Росії, стала ключовим постачальником елітних коней для церемоніального кавелерійського полку КНДР. Цих тварин також використовує й Кім Чен Ин, повідомляє NK News, посилаючись на аналіз відкритих джерел, логістичних даних і публічних повідомлень.

Видання розповіло, що поставки тварин відбувалися у 2024–2025 роках і були орієнтовані на вищу військово-політичну еліту КНДР. Відомо, що коней використовують під час публічних заходів, військових парадів та символічних поїздок лідера країни.

Примітно, що в Північній Кореї кінь є елементом культу влади та атрибутом статусу вищого командування Корейської народної армії.

За словами аналітиків, елітні племінні та парадні коні підпадають під категорію товарів розкоші, експорт яких до КНДР заборонений санкціями Рада Безпеки ООН.

Додається, що у санкційні логіці, дані товари не мають цивільного чи гуманітарного призначення та використовуються виключно вищою політичною й військовою елітою режиму.

Це означає, що постачання Росією коней до КНДР можна розглядати як порушення міжнародного санкційного режиму. Водночас, як зазначається, використання окремого регіону РФ як центру постачання ускладнює відстеження маршрутів і походження таких вантажів.

Видання додає, що Росія систематично ігнорує обмеження, що запроваджені проти КНДР. Аналітики підкреслили, що поставки коней розглядаються як частина ширшого політичного та символічного зближення Москви й Пхеньяна.

КНДР та Росія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея в січні поточного року скоротила обсяги постачання зброї до Росії. Зокрема, минулого місяця було зафіксовано тільки один випадок заходу російських суден-контейнеровозів до північнокорейських портів. Видання NK News поділилося, що зазвичай російські кораблі здійснювали щонайменше три візити до корейського порта щомісяця. Причина паузи в січні не відома, але видання припускає, що це може бути пов'язано з поганою погодою.

Також ми писали, що керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук вважає, що лідер КНДР Кім Чен Ин не горить бажанням брати участь у "авантюрі", яка стосується масштабування участі Північної Кореї у війні проти України. Лакійчук зазначає, що Росія розраховує на залучення іноземних найманців. Він додав, що експеримент з північнокорейськими військовими показав, що подібний механізм можливий, але масштабування вимагає великих витрат.

