'Небесна брама': Китай показав гігантський космічний авіаносець (відео)

Суперносій масою 120 тисяч тонн називають стратегічним сигналом Пекіна, а не реальною космічною зброєю.

Китай представив концепцію так званого космічного авіаносця "Луаньняо", який, за задумом Пекіна, має стати ключовим елементом майбутньої системи протиповітряної та космічної оборони "Наньтяньмень" ("Небесна брама"). Водночас західні експерти розглядають проєкт радше як пропагандистський та стратегічний сигнал, ніж як реальний план озброєння, пише DW.

Згідно з оприлюдненою інформацією, "Луаньняо" має бути гігантською літаючою платформою довжиною близько 242 метрів із розмахом крил до 684 метрів і злітною масою до 120 тисяч тонн. Із його борту безпілотні космічні апарати "Сюаньну" нібито зможуть запускати гіперзвукові ракети та уражати цілі як в атмосфері, так і на орбіті.

Експертка з космічної безпеки Німецького інституту міжнародних та безпекових справ (SWP) Юліана Зюсс зазначає, що Китай уже посідає друге місце у світі за космічним потенціалом, поступаючись лише США. За її словами, Пекін інвестує "надзвичайно великі суми" в космос, який має не лише військове, а й символічне значення для китайського керівництва.

Втім, фахівці сумніваються в технічній здійсненності проєкту. Вага заявленого космічного авіаносця перевищує можливості сучасних ракет-носіїв, включно з перспективними системами на кшталт Starship від SpaceX. Серед ключових проблем експерти називають енергозабезпечення, рухову установку, охолодження, захист від космічного сміття та колосальну вартість.

Німецький дипломат і космічний аналітик Генріх Крефт назвав проєкт "абсолютно нереалістичним" з точки зору нинішніх технологій, однак не виключив, що він може бути частиною довгострокового бачення Китаю. Водночас він наголосив, що подібні заяви слід розглядати в контексті психологічного та стратегічного тиску.

Американські аналітики також трактують "Луаньняо" як інструмент стримування. Видання National Interest вказує, що Пекін може свідомо демонструвати перебільшені можливості, аби знервувати Захід і змусити його витрачати ресурси на протидію потенційній загрозі.

Експерти пов’язують появу цієї концепції з напруженням навколо Тайваню та змаганням Китаю і США у сфері космічної оборони. Зокрема, презентацію "Луаньняо" розглядають як відповідь на американські плани багаторівневої протиракетної оборони в космосі.

За словами Юліани Зюсс, ключовим елементом стримування є не лише технології, а й довіра до заявлених можливостей. Саме в цій "сірій зоні" між реальністю та уявною загрозою, на думку аналітиків, і працює китайський проєкт космічного авіаносця.

Китай - військові маневри Пекіна

Як повідомляв УНІАН, у Східнокитайському морі протягом останніх тижнів зафіксували безпрецедентну активність китайських рибальських суден, які збиралися у чітко скоординовані геометричні формації. Супутникові знімки та дані судноплавства свідчать, що така поведінка не відповідає звичайній рибальській діяльності та може бути пов’язана з діями морської міліції Китаю.

За даними аналітиків, перший інцидент стався 25 грудня, коли понад 2000 суден утворили дві зворотні L-подібні лінії довжиною понад 460 км поблизу узбережжя Шанхаю. 11 січня майже 1500 суден вишикувалися в одну лінію завдовжки близько 480 км у тому ж районі.

