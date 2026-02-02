Фінляндія збирається перемістити частину криголамів через загрозу з боку РФ

Можливими місцями передислокації криголамів можуть стати північні порти Оулу і Кемі.

Фінляндія планує перемістити частину криголамів з півдня країни на північ для зменшення ризиків потенційних ударів з боку Росії. Про це пише Yle.

Відзначається, що можливими місцями передислокації криголамів можуть стати північні порти Оулу і Кемі. Зараз вони базуються в гельсінкському порту Катаянокка, розташованому досить близько до РФ.

"Війна, яку Росія веде проти України, дала попереджувальні приклади в області забезпечення безпеки поставок і обороноздатності. Одним з таких прикладів є децентралізація портів базування криголамів", - йдеться в матеріалі.

Міністр транспорту і зв'язку Фінляндії Лулу Ранне повідомила журналістам, що в міністерстві триває підготовка інвестиційної програми для національного криголамного флоту. За її словами, також аналізуються можливості реформи системи організації криголамних операцій.

"Розподіл криголамів - лише невелика частина цього комплексу питань, але його також розглядають. Остаточних рішень в цьому контексті поки не прийнято", - поділилася Ранне.

Генеральний директор порту Кемі Маркку Раутіо в розмові з журналістами сказав, що логічно враховувати уроки України. Він зазначив, що зараз криголами зосереджені в Гельсінкі, де фактично знаходяться під потенційною загрозою для російських ракет.

Фінляндія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін - що відомо

Нагадаємо, що 10 січня 2026 року Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Уряд країни пояснив таке рішення міркуваннями оборони.

Тепер Фінляндія офіційно може додати протипіхотні міни до арсеналу своїх збройних сил.

