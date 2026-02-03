Вчені знайшли павука, який плете дуже довгу павутину, міцнішу за кевлар (фото)

Його павутина розтягується в два рази сильніше, ніж у інших павуків-кругопрядів, перш ніж розірватися.

Виявлений у дикій природі Мадагаскару, павук, відомий як "павук Дарвіна", плете павутину, міцнішу за кевлар - дуже міцне синтетичне волокно, встановлюючи новий стандарт біологічної міцності. Про це пише Daily Galaxy.

Згідно з дослідженням, опублікованим в The Journal of Arachnology, павук будує величезні павутини у вигляді кіл над річками і струмками, підвішуючи їх на нитках довжиною більше 25 метрів. Його павутина не просто тримає, але і поглинає енергію ефективніше, ніж будь-який відомий природний або синтетичний матеріал.

Цікаво, що виявлений зоологом Ігні Агнарссоном і біологом Матьяжем Кунтнером, цей вид (Caerostris darwini) став прикладом біологічних інновацій. Ізольована екосистема Мадагаскару породила безліч незвичайних істот, але цей павук виділяється не своїм зовнішнім виглядом, а тим, що він будує і як він це робить.

Найбільша павутина

Павук Дарвіна, що мешкає на корі дерев, будує павутину, яка може простягатися більш ніж на 3 квадратних метри, підвішену в повітрі над річками. Жоден інший восьминогий хижак, як відомо, не будує павутину в таких місцях, на висоті декількох метрів над водою, прикріплюючись до дерев на протилежних берегах.

Важливо, що таке розташування означає, що павутина повинна витримувати вітер, натяг і боротьбу здобичі. Вчені відзначили, що павуки, ймовірно, випускають нитки через воду, ловлячи їх на гілках, щоб сформувати основу павутини. Закріпившись, вони плетуть решту конструкції.

Хоча деякі інші павукоподібні будують павутину біля води, жоден з них не був задокументований як такий, що створює настільки великі павутини на відкритому повітрі. Вимоги цього середовища проживання, ймовірно, підштовхнули до еволюції їх незвичайного шовку, створеного для того, щоб витримувати не тільки силу, але і час.

Шовк з неперевершеною здатністю поглинання енергії

Цікаво, що команда дослідників виявила, що павутина здатна поглинати величезну кінетичну енергію, перш ніж розірватися, перевершуючи навіть кевлар - матеріал, який використовується в бронежилетах. Було відзначено, що ця павутина "в 10 разів краща за кевлар" не тільки за міцністю, але і за зносостійкістю. Еволюційний біолог Джессіка Гарб з Університету Массачусетсу в Лоуеллі, провідний автор дослідження, сказала:

"Цей павук відомий тим, що один з типів павутини, яку він виробляє, званий павутиною-павутиною, є найміцнішою павучиною павутиною з усіх коли-небудь виміряних".

Відзначається, що ключову роль відіграє еластичність. Павутина розтягується в два рази сильніше, ніж у інших павуків-кругопрядів, перш ніж розірватися. Це дозволяє павутині залишатися цілою, коли здобич чинить опір, накопичуючи і розсіюючи енергію, не розриваючись.

Молекулярна структура, відповідальна за ці чудові якості, залишається невідомою, хоча експерти припускають, що майбутні дослідження можуть розкрити, що робить цю павутину настільки виключно ефективною.

Екстремальні споруди крихітного будівельника

Хоча павук ледь досягає 2,5 сантиметрів в діаметрі, його вплив величезний. Агнарссон і Кунтнер помітили, що павутина регулярно ловила десятки комах. Розмір і зусилля, необхідні для її будівництва, величезні, але, схоже, поживна цінність того варта.

Цікаво, що, хоча в павутині не було виявлено великої здобичі, такої як птахи або кажани, дослідники не виключили такої можливості. Павутина досить міцна і досить велика, щоб утримувати дрібних хребетних. З огляду на те, що в природі налічується понад 40 000 видів павуків і близько 200 000 типів шовку, деревний павук Дарвіна може бути лише одним з багатьох, що володіють чудовими властивостями.

Інші цікаві павуки

В огляді 2021 року були задокументовані випадки нападу павуків на змій - було зареєстровано 319 повідомлень з усіх континентів, крім Антарктиди. Середня довжина нещасних рептилій становила 26 см, а найбільші - близько метра в довжину.

У списку хижаків не переважали найбільші павуки. Родина тарантулів, до якої входять види, відомі як павуки-птахоїди, становила лише близько 10 відсотків випадків.

